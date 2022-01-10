تفاصيل العرض الافتتاحي الدولي لمسرح شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

شرم الشيخ محمد السيد

انطلق مساء اليوم الإثنين، العرض الافتتاحي الدولي لمسرح شباب العالم، من خلال مسرحية "كنا واحد"، في إطار فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، حيث يقود العرض المخرج المصري الكبير خالد جلال، بمشاركة فريق يضم فنانين شباب مصريين من طلاب وخريجي مركز "الإبداع الفني"، ومختلف الجامعات، بالإضافة إلى فنانين متعددي الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وروسيا، والبرازيل، وتونس، والمغرب، ومالاوي، وطاجيكستان، والبرتغال، وصربيا، وبيرو، واندونيسيا، واليمن.

تستعرض قصة العرض المسرحي الحالة التي آلت إليها الإنسانية، حيث شوهت الأحداث المتلاحقة والحروب الفطرة الأصلية للإنسانية المحبة للسلام.

وفي مواجهة "المجهول الجديد" الذي يمثل تحديا عالميا يطرح مقدمو العرض تساؤل مفاده "هل ستنتصر الإنسانية على الخلافات والصراعات العالمية أم لا؟".

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، استمرت الورش التحضيرية للشكل النهائي للعرض، واستعداد الفريق للوصول إلى أداء فني صادق وثري يعبر بعمق عن منتدى شباب العالم ومحاوره الأساسية التي تعلي قيم السلام والإبداع والتنمية.

ومن جديد يلتقي الشباب هذا العام من مختلف الجنسيات في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، حيث تُقدم العديد من العروض الحصرية والجديدة، استكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها المسرح في عروضه السابقة، "الزائر" و"المُحاكمة".

مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية. انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام 2018 وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى بتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم ٣٠٠ موهبة من ٢٧ جنسية مختلفة وقدم ٤٤ عرضا، كما استضاف المسرح أكثر من ١٢٧ جنسية، وقد تقرر عقده في نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.