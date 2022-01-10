اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 706 طن بضائع عامة ومتنوعة 346 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 10 يناير 2022 10:39 ص
تداول 706 طن بضائع عامة ومتنوعة 346 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الاحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 706 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 346 شاحنة و 52 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 706 طن بضائع عامة و 184 شاحنة و 16 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 162 شاحنة و36 ملاكى،  ويتواجد 12 سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 12 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و 24 ملاكي والسفينة TENGDE  قادمة فارغة من جدة.
 
كما تم مغادرة السفينة امل بحمولة 52 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 94 شاحنة ، كما غادرميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم تصدير 38 شاحنة بحمولة 706 طن و 3 ملاكي .

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سفاحا

موانئ البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة