تداول 706 طن بضائع عامة ومتنوعة 346 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 706 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 346 شاحنة و 52 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 706 طن بضائع عامة و 184 شاحنة و 16 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 162 شاحنة و36 ملاكى، ويتواجد 12 سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 12 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة و 24 ملاكي والسفينة TENGDE قادمة فارغة من جدة.

كما تم مغادرة السفينة امل بحمولة 52 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 94 شاحنة ، كما غادرميناء نويبع السفينة سيناء حيث تم تصدير 38 شاحنة بحمولة 706 طن و 3 ملاكي .