بدء تلقي عزاء شقيق الراحل محمود العربي "شاهبندر التجار" بقليوب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من عزاء الراحل محمد العربى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى، وشقيق الراحل الحاج محمود العربى "شاهبندر التجار"، عن عمر يناهز 95 عاما، والذى تم دفنه فى مقابر العائلة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وشهد عزاء الراحل الحاج محمد العربى بمجمع مصانع العربى بمنطقة قليوب، حضور عدد كبير من المعنيين علي رأسهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من العاملين بالمصانع، وكذلك ممثلا عن السفارة اليابانية.

وشهد العزاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، من خلال انتشار رجال الصحة التعقيم وتوزيع الكمامات علي المشاركين بالعزاء، وكذلك الحفاظ علي التباعد الاجتماعي خلال تلقى العزاء.

وفى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية أبو رقبة ، والقرى المجاورة جثمان محمد العربى عن عمر يناهز 95 عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى، عقب أداء صلاة الجنازة عليه أمام المسجد الكبير بالقرية، وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقد تقلد رجل الأعمال محمود العربى صاحب مجموعة العربى وشهبندر تجار مصر هذا المنصب لمدة 12 عام، وكان له دور مؤثر ومحوري في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

وولد العربى عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال محمود العربى مؤسس مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية كان قد توفي في التاسع من شهر سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 89 عاما، وتسبب خبر وفاته في صدمة وحزن جميع المصريين بعد مسيرة حافلة بالعطاء والكفاح والخير.