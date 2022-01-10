اليوم السابع
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انقلاب سيارة وإصابة مستقليها بالطريق الأوسطي في الجيزة

الإثنين، 10 يناير 2022 11:55 ص
انقلاب سيارة وإصابة مستقليها بالطريق الأوسطي في الجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسطي، بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الأوسطي، بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت مما أسفر عن إصابة مستقليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصحت إدارة المرور، باتخاد التدابير اللازمة واتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق الرابطة بين المحافظات والطرق السريعة و الزراعية و الصحراوية والطرق الداخلية بالمدن وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

 

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

 

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

 

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

 


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