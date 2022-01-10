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اليوم.. محاكمة متهمتين بقتل زوج إحداهما لارتباطه بأخرى فى دار السلام

الإثنين، 10 يناير 2022 03:00 ص
اليوم.. محاكمة متهمتين بقتل زوج إحداهما لارتباطه بأخرى فى دار السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها، بسبب انفصاله عنها والارتباط بأخرى في دار السلام.
 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم علي قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة، وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن على المجني عليه إلا وقامت الأولي بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده،  وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة،  فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات  الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أذرها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولى، بدون أمر من الحكام المختصين بأن احكمنا غلق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته،  للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة،  بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
 
 

قتل

القتل العمد

محاكمة زوجه وشقيقتها

اخبار الحوادث

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