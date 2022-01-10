النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة سيدة أصيبت فى انفجار أسطوانة بوتجاز بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة ربة منزل فى إنفجار اسطوانة بوتجاز داخل منزلها بمنطقة ناهية بكرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابة، تمهيدًا لسماع أقوالها.

وكشفت التحقيقات، أن انفجار اسطوانة بوتجاز داخل منزل بمنطقة ناهيا أسفر عن إصابة ربة المنزل التى كانت متواجدة بالداخل وقت الإنفجار، وعلى الفور تجمع الأهالى بمحيطة الإنفجار وأجروا اتصالًا برجال الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف، الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع، ونقل المصابة إلى المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز أسفر عن الحادث وإصابة ربة المنزل، وتواصل الجهات المختصة جهودها لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة.