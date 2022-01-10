أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 94 ألفا و 250 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثالثة في البلاد 3 ملايين و 525 ألفا و 886 شخصا.
وذكرت الوزارة المغربية - في بيان لها اليوم الاثنين - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و 597 ألفا و 287 شخصا بعد تلقي 5991 شخصا الجرعة الأولى خلال ال(24) ساعة الماضية، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و 982 ألفا و 161 شخصا بعد تلقي 8096 شخصا الجرعة الثانية خلال ال(24) ساعة الماضية.
وكانت المغرب قد تسلمت أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة