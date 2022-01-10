القبض على المتهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها بنشر صور شخصية لها في الجيزة

محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى الفتيات بالجيزة من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.