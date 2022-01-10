الفيروس لم يختفى.. خبراء أمريكيون يقدمون روشتة التعامل مع كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وباء كورونا كان فى البداية حالة طارئة قاتمة، لكنه لا يمكن أن يظل هكذا إلى الأبد، وستتحول الأزمة إلى تهديد صحى يمكن إدارته بدون تعطيل هائل أو ققق بالغ.

وذكرت الصحيفة فى مقال اففتاحى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يحارب الفيروس باعتباره حالة طوارئ فى عامه الأول فى الحكم، لكن ينبغي أن يحدث تغيير قبل أن يصبح الأمر أطول من اللازم.

وقد قدم ستة من خبراء الصحة والطب الأمريكيين مشورة حول كيفية فعل هذا، ونشروا ثلاث مقالات فى دورية الرابطة الطبية الأمريكية، والتي قالوا فيها إن كورونا سيبقى، وأن الولايات المتحدة فى حاجة إلى استراتيجية لعادة جديدة.

ويعد هذا تحول فى الرسائل عن تلك التي قدمها بايدن فى شهوره الأولى فى الحكم، والتي وعد فيها بمكافحة الفيروس باللقاحات. لكن كان واضحا حتى قبل ظهور متحورى أوميكرون ودلتا أن الوباء لم يتوقف. وفى الصيف الماضى، حذر خبراء بارزون من الفيروس الأبدى وقالوا إن كوفيد لن يزول وكانوا محقين فى ذلك.

وللوصول إلى العادة الجديدة، يقول الخبراء أنه سيكون هناك اعتماد مستمر على اللقاحات وقرارات إلزامية التطعيم، وإضافة جرعات سنوية وحثوا على تسريع جهود تطوير لقاح عالمى لكورونا، جرعة واحدة يمكنها أن تتعامل مع كل المتحورات. ويدعون على منطقة إلكترونية للقاح كى تحل محل البطاقات الورقية، ويشيرون إلى أن العلاجات الخاصة بكوفيد يجب أن تكون متاحة على نطاق واسع لكل شخص تكون نتيجة اختباره إيجابية. كما أكد هؤلاء الخبراء أن الثقة فى مؤسسات الصحة العامة بحاجة على إعادة بناء بعد عامين من الأزمات المتتالية.