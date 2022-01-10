وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الإنجليزية - بأنه تم تسجيل 145 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و293 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليونين و788 ألفا و711 شخصا، وذلك بعدما تعافى 3 آلاف و725 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.