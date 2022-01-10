الغرفة التجارية بسوهاج تقترح برامج وضع تدريبية للقطاع السياحى بالمحافظة

كتب - إسلام سعيد

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، برئاسة خالد أبو الوفا، مؤتمرا موسعا، لمناقشة تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع "بعنوان الطريق نحو المهنية السياحية"، والذى عقد تحت رعاية وحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفق بيان للغرفة، إن المحافظة تمتلك كافة المقومات للنهوض بصناعة السياحة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد عقد العديد من اللقاءات لإبراز هذه المقومات وتنميتها علي المستوي القومي، كما يتم الإعداد حاليا لمؤتمر سياحى دولى كبير، يهدف إلى تسويق المحافظة داخليا وخارجيا.

ومن جانبه، أوضح خالد أبو الوفا، أن المؤتمر قد وضع مجموعة من التوصيات لتنمية القطاع السياحى لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومى بوجه عام وأهمية خاصة لتنمية محافظات الجنوب المصري أهمها ضرورة عقد المزيد من المؤتمرات مع كافة الجهات المعنية بتنمية صعيد مصر والمهتمين والعاملين بالقطاع السياحي، مد جسور التواصل بين كافة القطاعات العاملة فى السياحة بسوهاج.

وأضاف، أنه يجب تدريب راغبى العمل في المنشآت السياحية ورفع كفاءة العاملين بتلك المنشآت بما يتناسب مع المعايير العالمية للقطاع السياحى، تسليط الضوء علي المنشآت السياحية بالمحافظة والتسويق لها داخليا وخارجيا، كما تم التوصية بإعداد مؤتمر سياحى كبير يليق بمحافظه سوهاج وما تمتلك من مميزات وإمكانيات هامة في هذا القطاع.

ومن جانبه، أكد هشام أبو زيد وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج، علي أن القوي العاملة بالمحافظة دربت المئات من الشباب للعمل بالسوق السياحي كما لديها العديد من البرامج التدريبية الجديدة الموجهة للعاملين بهذا القطاع.