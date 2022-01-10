العجلة الكافيه.. فكرة شاب لبيع القهوة والمشروبات الساخنة فى شوارع قنا.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشر مع عبده العمدة، شاب من مدينة قنا حول عجلة إلى كافيه متنقل لبيع المشروبات الساخنة.

قال عبده، أنه يتواجد فى المكان بوسط مدينة قنا منذ بداية العام، حيث جاءت له الفكرة بعد مشاهدة أفكار مماثلة على الإنترنت وقام بتنفيذها برفقة صديق وشريك له.

وأوضح عبده العمدة، أن الفكرة تعتمد على التنقل رغم حجم المشروع، فيقوم بنقلها إلى المنزل فى نهاية العمل ويعيدها مرة أخرى فى اليوم التالي، ويبيع المشروبات بأسعار تناسب الجميع.

وناشد الشاب، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بإنهاء إجراءات تشغيل المشروع للعمل بشكل قانونى والكسب.



العجلة