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"الصحة" تستقبل الثلاثاء 1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا

الإثنين، 10 يناير 2022 05:00 ص
"الصحة" تستقبل الثلاثاء 1.7 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستقبل بعد غد الثلاثاء 11 يناير الجارى مليون و799 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: "مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا توجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم إرسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: "هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية".

 


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