الشرطة السودانية: عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكا جماهيريا انتهت بهدوء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت الشرطة السودانية أن مسيرات جابت بعض ولايات السودان أمس انتهت بهدؤ، وذكر فى بيان لها، نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا، "شهدت العاصمة الخرطوم الأحد مسيرات وحراكا جماهيريا بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات.

ووفقا لبيان الشرطة السودانية، قد تعاملت قوات الشرطة مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري له الرحمة والمغفرة ، كما أصيب عدد (8) مواطنين إصابات طفيقة بجانب إصابة عدد (22) من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم. كما تم القبض على عدد86 من المتهمين وأتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص وتعرضت عدد 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج

وقد شهدت عدة ولايات مسيرات وحراك جماهيري وإنتهت بهدوء.

وأكدت قوات الشرطة السودانية جاهزيتها للإضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة. كما تناشد لجان أمن المحليات الجلوس مع قادة الحراك للتنسيق وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق اهدافهم الغير مشروعة، وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.