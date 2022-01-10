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الحكومة الهولندية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام ملك البلاد

الإثنين، 10 يناير 2022 02:28 م
الحكومة الهولندية الجديدة تؤدي اليمين الدستوري أمام ملك البلاد مارك روته
كتبت: هناء أبو العز

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أدت الحكومة الهولندية الجديدة برئاسة مارك روته اليمين الدستورية أمام ملك البلاد فيليم إلكساندر، اليوم /الإثنين/، بعد قرابة عام من الانتخابات.
 
وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية، أن الحكومة الرابعة لروته أدت اليمين صباح اليوم الإثنين أمام الملك ويليام ألكسندر في قصر نورديندي في لاهاي.
 
وكانت حكومة روته السابقة، المكونة من نفس الأحزاب، قد تولت تصريف الأعمال لمدة عشرة أشهر تقريبًا، حيث استغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتًا هو الأطول في تاريخ البرلمان الهولندي، بحسب الصحيفة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أنه ولأول مرة في تاريخ البرلمان الهولندي، تضم الحكومة عددًا متساويًا من الأعضاء والعضوات.

مارك روته

هولندا

ائتلاف حكومى

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