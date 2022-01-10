الجيزة تسترد 195 فدانا أملاك دولة من غير الجادين فى تقنين أوضاعهم

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها وذلك وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة والسيد محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، للمتابعة الميدانية واسترداد عدد من الاراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في استكمال إجراءات التقنين، حيث تم استرداد 195 فدانا بعدد 11 حالة لأراض تقع في نطاق الوحدات المحلية بأبو غالب ووردان والقطا، وجاري استكمال إجراءات استرداد الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في استكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف علي أملاك الدولة (الري) علي مساحة 5960م بقرية المنصورية بالإضافة إلى إزالة تعديات علي أملاك الدولة بقرية الحجارة بمركز أطفيح علي مساحة 500م.