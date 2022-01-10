التصريح بدفن ضحايا جدد فى حادث "منشأة القناطر".. واسفكسيا الغرق وراء الوفاة

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت جهات التحقيق تصريح بدفن شخصين أخرين تم انتشال جثامينهم من غرق سيارة نصف نقل بفرع رشيد أثناء نقل عمال إلى منازلهم بعد انتهاء عملهم فى أحد المزارع، بعد توقيع الكشف الطبى عليهما وإجراء المناظرة.

وقالت مصادر طبية لـ"اليوم السابع" أن الوفاة التى تحدث نتيجة الغرق يكون سببها ما يعرف بـ"اسفكسيا الغرق"، التى تحدث نتيجة دخول كمية من الماء إلى الرئة مما يؤدى إلى الاختناق وامتلاء القصبة الهوائية بالمياه، وفى بعض الحالات يحدث نوع من أنواع التورم فى أنسجة الرئة وتضخمها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الناجين والشهود حول سقوط سيارة نص نقل بفرع رشيد أثناء نقل عمال إلى منازلهم بعد انتهاء عملهم فى أحد المزارع، والذين قالوا، أنه أثناء نقل السيارة الربع نقل التى تقلهم من المزرعة التى يعملون بها، على معدية للاتجاه الأخر فى المنوفية، انحرفت للخلف وسقطت فى المياه، وتمكن عدد من مستقلى السيارة من السباحة للاتجاه الأخر، فيما لم يتمكن الأخرين من النجاة.

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى واقعة سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من مستقلى السيارة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السيارة بعد استخراجها؛ لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية فى المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وصل أهالى ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، ما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، لمكان الحادث، فى انتظار انتشال جثامين الضحايا، بينما توجه عدد منهم إلى المستشفى بعد انتشال جثث 4 عمال، للتعرف عليهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الجثامين.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التى ينتمى إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة فى إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة فى عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية فى المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.