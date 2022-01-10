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الافتاء: بر الوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما بل يمتد إلى ما بعد مماتهما

الإثنين، 10 يناير 2022 09:24 ص
الافتاء: بر الوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما بل يمتد إلى ما بعد مماتهما دار الافتاء
كتب لؤى على

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أكدت دار الافتاء أن السنة النبوية الشريفة دلت على أن الإحسان والبر بالوالدين لا يقتصر على فترة حياتهما؛ قال مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».
 
وقال ﷺ: «من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برًّا»، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية التي تدل على أن الإحسان والبر يمتد إلى ما بعد مماتهما، وأن برهما حينئذ يكون بالدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب الأعمال إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما، وإنجاز عاداتهما.
 
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دار الافتاء

بر الوالدين

فتوى

الاحسان للوالدين

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