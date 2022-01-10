اليوم السابع
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اختتام المحادثات الأمنية بين واشنطن وموسكو في جنيف

الإثنين، 10 يناير 2022 06:37 م
اختتام المحادثات الأمنية بين واشنطن وموسكو في جنيف وزير الخارجية الروسي لافروف
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن الولايات المتحدة وروسيا اختتمتا محادثات أمنية في جنيف. ومن المقرر أن يعقد كل جانب مؤتمراً صحفياً بعد مفاوضات كانت واشنطن تأمل من خلالها في تجنب خطر "غزو روسي جديد" لأوكرانيا.
 
في سياق أخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي توجه إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية ضد أوكرانيا تعتبر "استفزازا".

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية، معلقا على تصريح بلينكن بأن روسيا قد تُدبر حادثة لاستغلالها كمبرر لاحقًا لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، قال ريابكوف إن "البيان بحد ذاته استفزاز كبير".

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو مستعدة "لمواصلة التعاون مع جميع المشاركين في جميع المنصات التي تم إنشاؤها من أجل ذلك. ولكن ليس من الجاد مطالبتنا بأن نعترف بأننا طرف في النزاع".

 


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امريكا

اوكرانيا

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