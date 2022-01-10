إعداد قاعدة بيانات عن الجبانات ببنى سويف لتنظيم العمل والتخفيف على المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار المحافظ، لتختص بالإشراف الكامل على منظومة إدارة الجبانات، واعتماد توسيع الجبانات القديمة، واختيار النماذج المحددة لبناء الجبانات، والموافقة على اختيار مواقع الجبانات الجديدة، وكافة القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي، وذلك في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديري عموم المالية والشئون القانونية والأملاك والمجالس واللجان والتخطيط العمراني.

وفي بداية الاجتماع أكد المحافظ على أهمية الملف المتعلق بالجبانات، حيث كان يجب تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات العملية لتنظيم العمل في هذا الملف، بما يحقق المصلحة العامة، ويوفر التسهيلات اللازمة والوقت والجهد على أهالينا بالقرى والمدن، مشيرا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات عن الجبانات بدائرة المحافظة، وكل التفاصيل الفنية والإنشائية والإجرائية عنها، مشددا على ضرورة تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر.

تمت مناقشة الآليات والقواعد المنظمة لتوزيع الجبانات وإدارتها بالشكل المتفق عليه، وكذا اجتماعات اللجنة من حيث المواعيد، وجدول الأعمال الذي يتم إعداده قبل الاجتماع،حيث وجه المحافظ بالدراسة الشاملة من كافة النواحي القانونية والمالية والفنية وسير الإجراءات والمقترحات والحلول ،حتى يتم اتخاذ القرار المناسب حيال كل موضوع.