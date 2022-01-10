إصابة 3 طالبات بكسور اصطدمت بهن سيارة خلال عبورهن الطريق بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة 3 طالبات بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهن لحادث مروري أثناء عبورهن الطريق من أمام مدرسة التجارة بنات التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة، بوصول 3 طالبات مصابات بجروح وكسور متفرقة في الجسم، إثر تعرضهن لحادث مروري أثناء عبورهن الطريق من أمام مدرسة التجارة بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطالبات وهن "بسمة ف ع"، 17 سنة، و"بسمة س ح"، 17 سنة، و"مارينا ر ص"، 17 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.