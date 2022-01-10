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إخلاء سبيل الممرضتين المتهمين بالهمال الطبى فى علاج والدة منة شلبى

الإثنين، 10 يناير 2022 12:18 ص
إخلاء سبيل الممرضتين المتهمين بالهمال الطبى فى علاج والدة منة شلبى الفنانه منه شلبى
البحر الأحمر- عماد عرفة

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قرر المستشار محمد غالب، رئيس نيابة الغردقة، إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبى فى علاج والدة الفنانة منة شلبى بمنطقة الجونة، وذلك بضمان محل إقامتهم.

كانت الفنانة منة شلبى حررت محضرا بقسم شرطة ثانى الغردقة، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبى فى تمريض والدتها المريضة والتى تقيم بها خلال فترة علاجها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وقالت الفنانة منة شلبى فى المحضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، الذى اتهمت فيه الممرضتين أن الممرضتين أهملتا فى علاج جرح بولدتها تعانى منه حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب فى تقيحه. وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة.

 


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