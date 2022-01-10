أوابك: نمتلك إمكانيات تدريبية جيدة لتفعيل تبادل الخبرات في الصناعة البترولية

كتبت -مروة الغول

افتتح علي سبت بن سبت، الأمين العام لمنظمة أوابك، اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية في مجال تفسير المعطيات الزلزالية، بعنوان "نموذج جديد للتحليل التجريبي للسمات الزلزالية أحادية وثنائية الأبعاد، مع تطبيق عملي على بيانات من الجزائز"، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع المعهد الجزائري للبترول وسوف تعقد الدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى تاريخ 10 يناير 2022، والمرحلة الثانية من تاريخ 17 إلى 19 يناير 2022 وذلك بمشاركة مجموعة من المتخصصين من الدول الأعضاء في المنظمة.

وتستعرض الدورة أسلوب التحليل التجريبي للمقاطع السيزمية، وهي تقنية حديثة تسمح بتحديد المصائد الهيدروكربونية الصغيرة التي يصعب الاستدلال عليها بالتقنيات التقليديات.

وذكر بن سبت في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي كأحد ثمار التعاون في مجال التدريب بين الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة، مبينا أن الدول الأعضاء تمتلك امكانيات تقنية وتدريبية جيدة ولديها توجهات جادة في مجال تفعيل تبادل الخبرات في مجال الصناعة البترولية من خلال تنظيم الدورات التدريبية المشتركة مؤكدا علي أن انعقاد هذه الدورة وفي مطلع عام 2022 على النتائج الملموسة لخطة تفعيل وتطوير الأمانة العامة لمنظمة أوابك.

وتقدم بن سبت بالشكر إلى المعهد الجزائري للبترول على مبادرتهم بتنظيم هذه الدورة إلى المختصين بوزارات الطاقة والنفط في الدول الأعضاء.