أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

الرئيس السيسي مفتتحا منتدى الشباب: على الخير اجتمعنا.. وبسم الله نبدأ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى اخلاص النوايا وإنهاء الصراعات، وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح منتدى شباب العالم: "يشرفنى بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز.. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.. على الخير اجتمعا.. وبسم الله نبدأ.. ومن اجل المستقبل نعمل.. وشكرا".

الرئيس السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بداية كلمته بمنتدى شباب العالم: "نستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني".

الصحة العالمية: منتدى شباب العالم فرصة هائلة لتبادل الخبرات وخلق مستقبلا أفضل

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبيريسوس، إن معظم سكان العالم يتكونون من شباب دون سن الثلاثين، متابعا: "المستقبل بين أيديهم، وأمامهم تحديات اليوم والغد بما ذلك التغير المناخى والتلوث والصحة وغيرها"، وقدم التحية باللغة العربية: "السلام عليكم وحمة الله وبركاته"

متحدثة منتدى شباب العالم: الفكرة بدأت فى 2017 من أجل حوار عالمى للسلام

رحبت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، بالحضور والمشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته: "فكرة منتدى شباب العالم بدأت في عام 2017.. من خلال التأكيد إلى ضرورة أن يكون هناك حوار عالمى بين شباب العالم، للتأكيد على قيم التواجد الانسانى وأن ندعو للسلام والإبداع وأن يكون هناك تواجد للإبداع والنظرة إلى المستقبل.

روبوت أمام الرئيس السيسي بافتتاح منتدى الشباب: "نطبق الإجراءات الوقائية بدقة"

شارك روبوت ضمن فريق الربوتات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، فى فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث الروبوت بعد استعراضه أمام الحضور مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن فريق الروبوتات المشارك في تأمين المنتدى.

بتقنية الهولوجرام.. أينشتاين والرومى والأم تريزا يظهرون فى منتدى شباب العالم

ظهر عدد من المشاهير والشخصيات العالمية خلال فعاليات منتدى الشباب في نسخته الرابعة، وذلك بتقنية الهولوجرام، ومن ضمن تلك الشخصيات عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، والأم تريزا، وجلال الدين الرومى.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمقر انعقاد منتدى شباب العالم

وصل نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، قبل قليل، إلى مقر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق منتدى الشباب.

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