اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 04:57 ص
أكرم القصاص
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4 عادات يومية احرص عليها للحفاظ على نشاطك وحيويتك

السبت، 01 يناير 2022 04:00 ص
4 عادات يومية احرص عليها للحفاظ على نشاطك وحيويتك التمارين الرياضية

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للحفاظ على نشاطك وحيويتك في يومك، من المهم أن تريح نفسك من التعب والضغوط، وينصحك خبراء الصحة العامة بقائمة من 4 عادات أساسية يجب على المرء تضمينها في روتينه اليومي ليشعر بالانتعاش والبهجة كل يوم، بحسب موقع "only my health". 

غسول الجسم المركب للسبا في المنزل

 
يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة مستوى هرمونات الإندورفين في الجسم، كما تقلل ممارسة الرياضة من خطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، ما يزيد من تحسين صحتك العامة، ويعزز صحتك العقلية ومزاجك وإدارة التوتر والقلق والاكتئاب.
 
 
 
 

شاي عضوي

 
من المهم أن تبدأ يومك بنشاط يمكن أن يهدئ أعصابك ويقوي عقلك بصرف النظر عن التأمل، يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا الخفيفة لبدء يومك بنبرة عالية، بالإضافة إلى ذلك، شرب الشاي العضوي المصنوع من مكونات طبيعية مثل الأشواغاندا والتولسي والبابونج، المعروف بقدرته على الحد من القلق والاكتئاب والتوتر إلى جانب تعزيز جهاز المناعة. سيجعل الأمر أكثر فاعلية أن تبدأ يومك بعقلية مهدئة.
 
شاى
شاى
 

أساسيات العناية بالبشرة

 
بغض النظر عن مدى انشغالك، خذ قسطًا من الراحة، وارتدِ سماعات الرأس، وانفخ موسيقاك المفضلة وارقص مثل المغنية أو نجمة الروك، يمكنك أيضًا مزج جلسة الرقص المصغر هذه مع أنشطة العناية بالبشرة مثل تقشير وجهك بمقشر طبيعي وتنظيفه وحتى ترطيبه بعد ذلك، كل ذلك أثناء الدوران على أصابع قدميك والدوران على نغماتك المفضلة.
 
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
 

مجلة للتعبير عن أفكارك ومشاعرك

 
هناك أوقات تشعر فيها بالرغبة في الصراخ أو الصراخ أو البكاء ولكن يجب عليك الاحتفاظ به لأنه ليس لائقا، فكيف نفجر ذلك الغضب  نصيحتنا هي، حاول كتابة أفكارك، لا تنس أن ترطب نفسك سوف يحافظ على توازن الماء في جسمك ويساعدك على التخلص من المشاعر المكبوتة.
 
 

 


التمارين الرياضية

فوائد شاى

فوائد شاى البابونج

العناية بالبشرة

فوائد الزيوت

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