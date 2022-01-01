4 عادات يومية احرص عليها للحفاظ على نشاطك وحيويتك

للحفاظ على نشاطك وحيويتك في يومك، من المهم أن تريح نفسك من التعب والضغوط، وينصحك خبراء الصحة العامة بقائمة من 4 عادات أساسية يجب على المرء تضمينها في روتينه اليومي ليشعر بالانتعاش والبهجة كل يوم، بحسب موقع "only my health".

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شاي عضوي

من المهم أن تبدأ يومك بنشاط يمكن أن يهدئ أعصابك ويقوي عقلك بصرف النظر عن التأمل، يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا الخفيفة لبدء يومك بنبرة عالية، بالإضافة إلى ذلك، شرب الشاي العضوي المصنوع من مكونات طبيعية مثل الأشواغاندا والتولسي والبابونج، المعروف بقدرته على الحد من القلق والاكتئاب والتوتر إلى جانب تعزيز جهاز المناعة. سيجعل الأمر أكثر فاعلية أن تبدأ يومك بعقلية مهدئة.



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