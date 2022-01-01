اليوم السابع
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يخفف آثار تغير المناخ.. تفاصيل تنفيذ جامعة القاهرة مشروع إنتاج الوقود الحيوي

السبت، 01 يناير 2022 04:00 ص
يخفف آثار تغير المناخ.. تفاصيل تنفيذ جامعة القاهرة مشروع إنتاج الوقود الحيوي جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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فاز مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، بتمويل المشروع البحثي المقدم لأكاديمية البحث العلمي وذلك عن استخدام الكتلة الحيوية الذي يتم من خلال التحويل المُستدام لنفايات الكتلة الحيوية إلى وقود سائل مفيد وفحم حيوي عن طريق الانحلال.
 

وفيما يلى يرصد اليوم السابع تفاصيل المشروع البحثى : - 

 

 
1 - المشروع البحثي يتم تنفيذه بالشراكة بين 5 دول وهي مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وألمانيا وفرنسا.
 
2 -تُعد جامعة القاهرة هي منسق المشروع ومقدم الطلب الرئيسي
 
 3 -تتعاون جامعة القاهرة فى المشروع  مع جامعة ابن طفيل ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب، وجامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا، وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا بألمانيا، ومركز الأبحاث CNRS PIMM بفرنسا.
 
 4 - الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إنشاء بنية تحتية معرفية فريدة تدعم التحويل اللامركزي والمستدام للكتلة الحيوية إلى وقود مستدام.
 
 6 - تطوير تقنيات جديدة تتغلب على الحواجز التكنولوجية وتزيد من كفاءة العملية وتقلل من التكاليف الهامشية في الكتلة الحيوية لتغذية عملية التحويل.
 
7 - الإنتاج المُستدام للنفط الحيوي والغاز التخليقى والفحم الحيوي من الكتلة الحيوية له آثار اقتصادية وبيئية إيجابية، وسوف يساهم في تلبية الطلب المتزايد في مجالات استدامة الوقود وحماية البيئة، والاقتصاد الحيوي الدائري، ويخفف من التغيرات المناخية.
 
8 -  نصيب جامعة القاهرة من ميزانية المشروع تبلغ حوالي 100.000 يورو.

جامعة القاهرة

مشروع بحثى

الوقود الحيوي

اخبار مصر

التغيرات المناخية

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