ولاية جنوب الغرب الصومالية تواصل إجراء انتخاب مجلس الشعب الفيدرالي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدرت لجنة الانتخابات الصومالية بولاية جنوب الغرب، اليوم السبت، قائمة 11 مقعدا تترشح لعضوية مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية سونا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب اللجنة فإنه سيتم الشروع في عملية تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الشعب الفيدرالي عن ولاية جنوب الغرب، ومنحهم الشهادات خلال الأيام القادمة دون تحديد الموعد.

وكانت ولاية جنوب الغرب، انتخبت في الأسابيع الماضية أعضاءا جددا تنضم إلى مجلس الشعب.

وانطلقت الانتخابات مطلع نوفمبر الماضى في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس ومن المقرر، أن تتوالى في المدن الأخرى من وجوبالاند، وبونتلاند، وهير شبيلي أيام القادمة..

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.