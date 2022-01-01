اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ولادة أول طفل مصرى فى عام 2022.. إنفوجراف

السبت، 01 يناير 2022 06:07 م
ولادة أول طفل مصرى فى عام 2022.. إنفوجراف ولادة أول طفل مصرى فى عام 2022

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مع بداية عام 2022، ولد أول طفل مصرى يدعى مالك، فى مركز أبو تشت، فى محافظة قنا، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان التى كشفت أيضا عن تفاصل أخرى للطفل مالك.

وزارة الصحة والسكان، وفقا لبيان رسمى، ذكرت أن الطفل مالك، ولد فى تمام الساعة 12.35 بعد منتصف الليل مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ولادة أول طفل مصرى فى عام 2022
ولادة أول طفل مصرى فى عام 2022

كما ذكرت الوزارة أن هناك سلسلة من الإجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد المولود بخطاب رسمى مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومى لكل مولود.

 


اول طفل فى عام 2022

وزارة الصحة والسكان

اول طفل اتولد فى 2022

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