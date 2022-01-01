وفاة زوجين اختناقا أثناء الاستحمام بالغربية والطب الشرعى يكشف السبب.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا لتفاصيل واقعة العثور على جثتى زوجين متوفين داخل الحمام، أثناء الاستحمام بمنزلهما بقرية شبرا نباص مركز قطور بمحافظة الغربية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بالعثور على زوجين جثث هامدة داخل دورة المياه بمنزلهما.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين من الفحص وجمع التحريات أن الزوجين دخل للاستحمام معا في الحمام، وفي صباح اليوم التالي صعدت نجلتهما الكبرى واكتشفت ان والديها جثث هامدة داخل الحمام.

وتم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وتبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون وعدم وجود شبهه جنائية في الحادث.

يذكر أن المتوفيان متزوجان ولديهما 3 بنات الكبرى بالصف الأول الإعدادي والثانية بالابتدائي والصغري تبلغ من العمر عامين.