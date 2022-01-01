وصول 12 طبيبًا لمستشفى العريش من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان

شمال سيناء - محمد حسين

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبيه.

وتشمل طبيب جراحة مخ واعصاب دكتور محمد حسن سيد، وطب اورام دكتور محمد رجب خليفة، وتخصص تخدير دكتور حازم السيد معوض، وجراحة اوعية دموية دكتور خالد محمد فكرى، وجراحة قلب وصدر دكتور محمد سامى عبدالله، وجراحة عامه دكتور حاتم محمد عبد المنعم، ودكتور تامرالسعيد النعيمى، وجراحة عظام دكتور احمد عبد البديع ابراهيم، وتخصص كبد وجهاز هضمى دكتوره نجلاء عاطف رياض، وتخصص اشعة دكتور يوسف محمد نعيم، وتخصص عيون، دكتور محمد السيد حسن، وتخصص جراحة تجميل دكتور محمد عباس حجازى ويقوم الاطباء بالكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

اضاف مدير صحة شمال سيناء، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.