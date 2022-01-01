اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير المالية الألماني: نرغب في استغلال رئاستنا لمجموعة السبع لدعم تعافي الاقتصاد من كورونا

السبت، 01 يناير 2022 04:40 م
وزير المالية الألماني: نرغب في استغلال رئاستنا لمجموعة السبع لدعم تعافي الاقتصاد من كورونا البرلمان الألماني
أ ش أ

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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم السبت، إن ألمانيا ترغب في استغلال رئاستها لمجموعة السبع؛ لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأشار ليندنر - في تصريح نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إلى أن ألمانيا تولت رئاسة مجموعة السبع لعام 2022، مضيفا أن المجموعة تدافع عن الحرية والديمقراطية والتقدم.


وتابع: "يجب علينا تجاوز الجائحة وقيادة التعافي الاقتصادي العالمي"، داعيا إلى تعزيز جهود تحسين الحماية العالمية من ظاهرة تغير المناخ.


وزير المالية الألماني

مجموعة السبع

كورونا

تعافي الاقتصاد من كورونا

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