اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب واستهلاكنا 80 مليارا

السبت، 01 يناير 2022 10:29 م
وزير الري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكعب واستهلاكنا 80 مليارا الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع توشكى أول ما أنشئ نُظر إليه على أنه مشروع استثماري، وبالفعل أتى المستثمرون إليه، ولكن لا يريد أي منهم ضخ أموال كبيرة في هذا المشروع، كما يريدون الإنتاج في فترة سريعة، وكل مستثمر حصل على 100 ألف فدان، ولم تتخط الأراضي المزروعة 30 ألف فدان.
 
أضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى منذ عام 1997، وهذا قيمة ما تم إنفاقه على المشروع، متابعا: "الدولة تدخلت بقوة لإنجاح مشروع توشكى وهو مشروع استراتيجي مهم، وتضافرت العديد من الجهود بين الوزارات وعلى رأسها وزارة الري، لإنجاح وزراعة أراضي توشكى".
 
وأوضح الوزير، أنه لم يتوقع أحد أن يتم زراعة 85 ألف فدان في توشكى مؤخرا، وما قامت به القوات المسلحة مجهودات كبيرة للغاية، مردفا: "صور الأقمار الصناعية لتوشكى منذ 3 أشهر تكشف زراعة 30 فدانا فقط".
 
وتابع الوزير: "المياه في توشكى خليط بين مياه جوفية ومياه عذبة، على عكس مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتمد على مياه معالجة لمحطة بحر البقر"، مشيرا إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات، وهم في حاجة إلى 25 مليار متر مكعب من المياه، وها هو التحدي الأساسي الذي  تواجهه الدولة المصرية، بترشيد استهلاك المياه وجهود أخرى من خلال معالجة المياه من خلال المحطات الجديدة، مردفا: "موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، في حين أن الاستهلاك يصل إلى 80 مليار متر مكعب، والنسبة التي تمثل فرق يتم من خلال معالجة المياه، ونحن نعيد تدوير المياه عدة مرات بسبب وجود هذه الفجوة بين الموارد والاستهلاك للوصول إلى 20 مليار متر مكعب".
 
وأشار الوزير، إلى أن تحلية مياه البحر تحتاج عشرات المليارات من الدولارات، وذلك يتطلب استثمارات كبيرة للغاية، مردفا: "تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه يحل مشكلات عديدة".

الدكتور محمد عبد العاطى

وزير الموارد المائية والرى

المياه

وزارة الري

استهلاك المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 1 يناير 1978.. مصر تسدد آخر قسط من ديون بناء السد العالى لروسيا.. والنائب علوى حافظ يعتبره خرابا على مصر.. ووزير الرى يرد: "لست أدرى لماذا تقلل من قيمة ما ننجزه؟"

السبت، 01 يناير 2022 03:08 م

حصاد وزارة الرى فى 2021.. تحقيق أقل معدل شكاوى منذ 40 عاما.. وإزالة 32 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.. وخفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية.. وتبطين 3779 كم ترع على مستوى محافظات مصر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:27 م

رئيس الوزراء يتابع جهود التحول للرى الحديث وتبطين الترع.. ويؤكد: تحسين جودة المياه وترشيد استهلاكها ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل.. ووزير الرى: حولنا 800 ألف فدان بالجهود الذاتية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 01:34 م

وزير الرى: تنفيذ 176 مشروعا فى 20 محافظة بـ8.75 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:24 ص

مستشار وزارة الرى لـ"مساء دى إم سى": الدولة نفذت خطة للاستفادة من كل نقطة مياه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة