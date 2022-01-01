وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استعداد الناتو لإطلاق حوار هادف مع روسيا بشأن أوكرانيا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن استعداد الناتو لإطلاق حوار هادف مع روسيا يستند إلى موقف موحد بين أعضاء الحلف لاحتواء مزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

وأفاد البيان بأن "بلينكن بحث في محادثة هاتفية مع ستولتنبرج المفاوضات المقبلة مع موسكو في إطار مجلس روسيا والناتو والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا".. وأشار بلينكن إلى أن التحالف جاهز لحوار هادف مع روسيا.

وفي السياق نفسه، كتب ستولتنبرج - في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي - إن "الناتو مستعد للحوار مع موسكو في إطار اجتماع مجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير الجاري".

وأضاف "تحدثت مع بلينكن حول أهمية تهدئة تصعيد القوة العسكرية الروسية الكبيرة في أوكرانيا وحولها.. الناتو جبهة موحدة.. ونحن مستعدون للحوار".

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في العاشر من يناير الجاري حول الضمانات الأمنية في جنيف.

كما سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير الجاري، تعقبه محادثات بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 من نفس الشهر.