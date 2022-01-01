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وزارة التربية الكويتية تنفى عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثانى

السبت، 01 يناير 2022 06:20 م
وزارة التربية الكويتية تنفى عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثانى علم الكويت
كتب محمد جمال

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نفت وزارة التربية الكويتية ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى من عودة الدراسة "عن بعد" خلال الفصل الدراسي الثانى، وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكدت عدم صدور أى قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد فى الفصل الدراسى الثانى.
 
وأوضحت الوزارة الكويتية أن كل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن غير صحيح، وجاء فى بيان الوزارة: "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون إلا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".
 
وأشار إلى أن نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالى هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن.
 
ودعا البيان الطلبة إلى "التركيز في الاختبارات التى تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات"، مؤكدا حرص الوزراة على سلامة الطلاب والطالبات، وضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.

الكويت

التربية الكويتية

الفصل الدراسى الثانى

عودة الدراسة

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