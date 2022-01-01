وادى النطرون 2021.. الانتهاء من أعمال مسار العائلة المقدسة بـ 76 مليون جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل فى جميع المجالات وكافة مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوى .

تم خلال الثلاث سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، تنفيذ 3528 مشروع على أرض المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات بإجمالى تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من 2844 مشروع بتكلفة 38 مليون جنيه وجارى العمل ب 684 مشروع بتكلفه 34 مليار جنيه.

كما أكد اللواء المحافظ أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التى توليها المحافظة إهتماماً بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التى يرعاها الرئيس، حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب .

و يعد مسار العائلة المقدسة من أكبر المسارات الدينية فى العالم كما أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون فى زيارة هذا المسار الذى يبلغ طوله 3500 كم منهم 27 كم بنطاق مركز وادى النطرون والذى تم تطويره بتكلفة إجمالية 76 مليون جنية تشمل تطوير البوابة الرئيسية لمدخل المدينة وتركيب اللوحات الإرشادية والبانرات وأعمال الرصف وتوسعة ٤ طرق بطول 27 كم وهى ( رصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوى - دير البراموس - دير ابو مقار - دير السريان ).

وكذا أعمال الإنارة بطول 27 كم بالطريق الدائرى وتركيب 9 محولات جهد متوسط لإستيعاب الأحمال الجديدة للإنارة وكذا تركيب 1081 كشاف و462 عمود مزدوج و157 عمود مفرد، وزراعة 1200 نخلة مثمرة بالمسار بطول 16 كم وتركيب 29 لوحة إرشادية وبانر على الطريق .