هل يمكن أن تصاب بنوبة قلبية دون أن تعرف.. 4 خطوات للوقاية من أمراض القلب

كتبت إيناس البنا

عندما تفكر في نوبة قلبية، فمن المحتمل أنك تتخيل حدثًا مثيرًا جدًا يتضمن شخصًا يعاني من ألم شديد في الصدر، ويمسك بذراعه ويسقط على الأرض فاقدًا للوعي، ولكن في الحياة الواقعية اليوم، لا تكون النوبات القلبية في العادة شديدة إلى هذا الحد، فبعضها لا تظهر عليها أعراض، أو تنتج فقط أعراضًا خفيفة غير ملحوظة لدرجة أن الناس يخطئون في فهمها لشيء آخر.

من المهم اكتشاف النوبة القلبية الصامتة لأنه لسوء الحظ إذا مرت دون أن يلاحظها أحد، فإن الإصابة التي تسببها حقيقية وتعرضك لخطر الإصابة بفشل القلب أو النوبة القلبية في المستقبل وفقا لتقرير موقع "express".

ويجب أن يتعلم الناس عن الأعراض الأقل شيوعًا للنوبات القلبية، والتي غالبًا ما تكون مختلفة جدًا عما نتخيله أو نفترضه، إذا واجهت هذه الأعراض، فمن الأفضل فحصها على الفور.

خطوات وقائية لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



تاريخ صحة الأسرة والصحة الذاتية

هل يعاني أي فرد من أفراد الأسرة أو لديك من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وتاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والسكري؟ لا تنسَ ذكر عوامل الخطر الخاصة بالنساء، مثل تاريخ انقطاع الطمث المبكر (قبل سن 40) أو نوبة سابقة من تسمم الحمل (إحدى مضاعفات الحمل التي قد تهدد الحياة والتي تتميز بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول).

احصل على فحص دوري / فحص الدم

اسأل طبيبك عن ضغط دمك، وفكر في إجراء اختبار لمرض السكري إذا كانت لديك عوامل خطر ، مثل تاريخ عائلي للمرض، أو زيادة الوزن أو السمنة ، أو سكري الحمل أثناء الحمل.

عش حياة صحية

قلل من شرب الكحول، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب، بمعنى أنه يحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، أيضا قل لا للأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكر.

حافظ على نشاطك وتأكد من حصولك على تمارين منتظمة، فضلاً عن النوم الكافي عالي الجودة.

مارس تمارين التأمل وقلل من مستويات التوتر وحافظ على مناعة الذروة.