هطول أمطار متوسطة في مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، علي أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس .

من جانبها ، رفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.

وكانت بثت اليوم السابع صباح اليوم لايف من شوارع مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس، حيث شهد طقس البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ وسماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع لاشعة الشمس .

كما شهد طقس البحر الأحمر هدوء في حالة البحر الأحمر، حيث ابحرت منذ الساعات الأولي من الصباح عدد من اللنشات السياحية لمواقع الغوص المختلفة وكذلك الجزر البحرية المختلفة .

وكانت أعلنت إدارة أزمات محافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر أن تضرب المحافظة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من الخميس الماضي وحتى الأحد المقبل، ومن المتوقع سقوط أمطار يومي السبت والأحد من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن متفرقة بالمحافظة. وأكدت إدارة الأزمات على المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، كما أكدت على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لموجة الطقس السيئ.