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هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء.. صور

السبت، 01 يناير 2022 01:28 ص
هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء.. صور مدينة طور سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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شهدت محافظة جنوب سيناء، منذ قليل، مع بداية العام الجديد هطول أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء، اليوم السبت، وموجة من رياح مصحوبة ببرودة شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة.

على الفور، أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قراراً برفع درجة الاستعداد، تحسبا لمواجهة أى سيول، خاصة أن الظروف الجوية الحالية مهيأة لسقوط سيول.

وشدد فودة على كل رؤساء المدن، بضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول، وتوفير لوادر، وجرافات لفتح أى طرق تغلقها السيول.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي بالمحافظة بعد استقرار الرياح.

وناشد محافظ جنوب سيناء قائدى السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر، والقيادة ببطء علي طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين، تزامنًا مع تعرضت جنوب سيناء لموجه من الطقس السيئ.

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