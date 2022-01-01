ميشيل أوباما تنعى رحيل الممثلة الكوميدية بيتى وايت: كسرت الحواجز وتحدت التوقعات

ريهام عبد الله

نعت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، وفاة الممثلة بيتى وايت، وقالت عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لقد كسرت بيتى وايت الحواجز وتحدت التوقعات وخدمت بلادها ودفعتنا جميعًا إلى الضحك، انضم أنا وباراك إلى الكثيرين حول العالم الذين سيفتقدون الفرح الذي جلبته للعالم، أعلم أن بو تتطلع لرؤيتها في السماء".



ميشيل أوباما

وذكرت مجلة "بيبول" نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأمريكية بيتى وايت التى امتد عطاؤها الفني لأكثر من 80 عاما، أنها توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من ثلاثة أسابيع.

وصارت بيتى وايت محبوبة أمريكا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها فى المسلسلين التلفزيونيين "ذا جولدن جيرلز" و"ذا مارى تايلر مور شو".

وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتغاس للمجلة "حتى على الرغم من أن بيتى قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".

وفى صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة وكانت نجمة في الستينيات وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.

واستغلالا للإعجاب الدائم بها كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم "هوت إن كليفلاند" فى سن 92 عاما.

وقالت إن العمل امتد بها بسبب صحتها وحظها الحسن وحبها للعمل.