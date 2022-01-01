وذكرت الوزارة - في بيان الجمعة - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 41 ألفا و476 إصابة منذ أول ظهور للفيروس العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 39 ألفا و175 وإجمالي حالات الوفاة 866 حالة.