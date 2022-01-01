مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية

كتب محمد جمال

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق للنار خلال حفل بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة جولفبورت بولاية ميسيسيبى.

ونقلت محطة التلفزيون المحلية WLOX عن الشرطة قولها: "وقع شجار خلال الحفل انتهى بتبادل لإطلاق النار بين عدد من المشاركين".

وأضافت: "هناك شخص في حالة حرجة ورجلان وامرأة أصيبوا بجروح متفاوتة لا تشكل تهديدا على حياتهم".

كشفت الشرطة الأمريكية ، نوفمبر الماضى، عن وقوع إطلاق نار بالقرب من مدرسة عليا في ضاحية أورورا بمدينة دنفر، التابعة لولاية كولورادو الأمريكية، وأكدت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة مراهقين، ونقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم. يذكرأن،

ومن جهتها قالت شرطة ضاحية أورورا على تويتر، إن أعمار الشبان المصابين الخمسة تتراوح بين 14 و 17 عاما، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل رسمية أخرى عن أعمال العنف التي اندلعت على مقربة من المدرسة العليا المركزية قرب منتصف النهار بالتوقيت المحلى.

ومن جهة أخرى سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على ارتفاع وتيرة عنف السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن "أسلحة الأشباح"، وهى الأسلحة النارية التي لا يمكن تعقبها بدون أرقام تسلسلية ، والتي تم تجميعها من مكونات تم شراؤها عبر الإنترنت أصبحت بشكل متزايد سلاحًا فتاكًا يسهل الوصول إليه لأولئك الممنوعين قانونًا من شراء الأسلحة أو امتلاكها في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أنه لطالما اعتمدت الجريمة السرية على الأسلحة المسروقة ذات الأرقام التسلسلية المغطاة بالرمل ، لكن البنادق الأشباح تمثل ترقية للعصر الرقمي ، وهي منتشرة بشكل خاص في الولايات "الزرقاء" – أى الديمقراطية- الساحلية مع قوانين الأسلحة النارية الصارمة.

وقالت الصحيفة إن أكثر ولاية تنتشر فيها "أسلحة الأشباح" هى كاليفورنيا، حيث وصل انتشارها إلى مستويات وبائية ، وفقًا لمسئولي إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين في لوس أنجلوس وأوكلاند وسان دييجو وسان فرانسيسكو. وقال المسئولون إنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية ، شكلت البنادق الأشباح ما بين 25 إلى 50 في المائة من الأسلحة النارية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة. الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم معهم ممنوعون قانونًا من حيازة أسلحة.

وقال الملازم بول فيليبس من قسم شرطة سان دييجو ، الذي نظم هذا العام أول وحدة في القوة مكرسة للأسلحة النارية محلية الصنع: "سأكون أتممت 30 عامًا فى العمل الشهر المقبل ، ولم أر شيئًا كهذا من قبل". وقال إنه بحلول بداية أكتوبر ، استعادت الشرطة ما يقرب من 400 بندقية شبح ، أي حوالي ضعف العدد الإجمالي لعام 2020 بأكمله ، مع بقاء ما يقرب من ثلاثة أشهر في العام.