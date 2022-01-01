مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة نقل بموتوسكل بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقي 2 مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثامين لمستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، حيث انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل جثتين لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحيه اخرى أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر سقوط بلكونة عليها أثناء سيرها بالشارع بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.