اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 07:05 م
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مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة نقل بموتوسكل بالغربية

السبت، 01 يناير 2022 06:56 م
مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة نقل بموتوسكل بالغربية حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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لقي 2 مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثامين لمستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، حيث انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل جثتين لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
من ناحيه اخرى أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر سقوط بلكونة عليها أثناء سيرها بالشارع بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.
 
 

مدير أمن الغربية

طريق طنطا كفر الشيخ

تصادم سيارة نقل بموتوسكل بالغربية

مستشفى طنطا الجامعي

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