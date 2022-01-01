مصرع 12 وإصابة 14 آخرين فى حادث تدافع داخل ضريح "ماتا فايشنو ديفى" بالهند

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لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 14 آخرون في حادث تدافع وقع بأحد الأضرحة الهندوسية الشهيرة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه.



ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن نائب حاكم ولاية جامو وكشمير مانوج سينها، إنه تم إصدار أوامر بفتح تحقيق رفيع المستوى في الحادث الذي وقع في وقت مبكر اليوم في ضريح "ماتا فايشنو ديفي"؛ حيث تجمع آلاف الهندوس لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة بداية العام الجديد.



من جهته، قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - تعازيه إلى الأسر الثكلى، معربا عن حزنه الشديد لوقوع خسائر في الأرواح جراء حادث التدافع.