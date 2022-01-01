مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى مدينة السادات بسبب انفجار إطار السيارة، على الفور انتقلت 3سيارات إسعاف ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السادات، وانتقلت قولت الأمن إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، من مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى مدينة السادات بسبب انفجار إطار السيارة، على الفور انتقلت 3سيارات إسعاف ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السادات، وانتقلت قولت الأمن إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الحادث أسفر عن وفاة الطالبة رحمة حمدى محمد 20 طالبة، وإصابة كل من، علياء أحمد إبراهيم 24 سنة، طالبة، ومنى بدوى عبدالعزيز 20 سنة، طالبة، ومحمود أحمد عبدالقادر 31 سنة، سائق السيارة الميكروباص، هيلانه رزق الله 43 سنة، ربة منزل، وأسماء سلامة 23 سنة، طالبة.

وأضاف المصدر أنه يتم تقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين، وتم وضع جثة الطالبة المتوفاة تحت تصرف جهات التحقيق لحين التصريح بدفن الجثة.