مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بقنا

صابر سعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من مدينة الأبمونيوم بنجع حمادي، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع محمود عباس الراوي، 28 عاما، مقيم الدرب، وإصابة شخص آخر، في حادث انقلاب دراجة بخارية بالقرب من مدينة الألومنيوم بنجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان أصيب طالب، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من علو بقرية "هو" في مركز نجع حمادي شمال قنا وتم نقله إلي المستشفي.



تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة محمد عبد المبدي محمد، 17 عاما، آلام في الظهر، إثر سقوطه من علو بقرية هو في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الطالب إلي مستشفي بهجورة لتلقي العلاج.