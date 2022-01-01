مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخصان مصرعهما، اليوم السبت، كما أصيب 9 آخرون، في حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 90 بطريق الفرافرة- الداخلة بالقرب من قرية أبو منقار بالوادي الجديد .

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث مروري. تبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 90بطريق الفرافرة- الداخلة بالقرب من قرية أبو منقار أسفر عن وفاة شخصين واصابة 9 آخرين.

وكان أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة نقل، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق " الفرافرة – عين دلة" أسفر عن إصابة كل من خالد عبد الرحيم الحول، 20عامًا، وشقيقه عبد ربه عبد الرحيم الحول،25عامًا، حامد منصور عقيل، 32 عامًا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية للمركز بالتعاون مع وحدة المرور في رفع آثار الحادث.