مش كلها ضارة.. 5 أطعمة صحية غنية بالكربوهيدرات

كتبت ميرفت رشاد

اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة بالرغم أنها الوقود الذى يمد الجسم بالطاقة، فهناك العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية والتي تستحق مكانًا في طبقك، إليك أفضل 5 كربوهيدرات صحية يجب أن تتناولها، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

1. الحبوب الكاملة

تستحق الحبوب الكاملة بالتأكيد مكانًا في طبقك لعدة أسباب، فهي غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى (مثل فيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ) التي يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري والسرطان، وجدت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون أفضل غذاء يمكنك تناوله لصحة القلب أيضًا، تساعد البروتينات والألياف والدهون الصحية على الشعور بالشبع لفترة أطول، اختر أطعمة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان وخبز الحبوب الكاملة وحتى الفشار للمساعدة في زيادة تناولك.

2. الفاكهة

يتم تناول السكريات الطبيعية في الفاكهة جنبًا إلى جنب مع الألياف والمواد الغذائية الموجودة في الفاكهة، مما يبطئ من سرعة هضم الجسم لها ويمنع الارتفاع الحاد في نسبة السكر في الدم الذي قد تحصل عليه من السكريات المضافة ، فإن اختيار السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة سيساعدك على الأرجح على تناول كميات أقل من السكر بشكل عام.

3. الخضار غير النشوية

تتمتع الخضروات بمجموعة رائعة من الفوائد الصحية، يمكن أن يساعد محتواها من الألياف في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ، واستقرار الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، إنها مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومحاربة الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ وغير ذلك الكثير.

4. الخضار النشوية

الخضروات النشوية يجب عدم تجنبها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية، تمتلئ البطاطس بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وتحتوي على بعض البروتين لمنحها مزيدًا من القوة للبقاء، يمكنهم تحسين صحة القناة الهضمية ودعم نظام المناعة الصحي ومليء بمضادات الأكسدة

5. البقوليات

الفاصوليا والحمص والعدس كلها جزء من عائلة البقوليات المتنوعة، تحتوي البقوليات على الكربوهيدرات التي تمدنا بالطاقة، كما إنها مصدر بروتين نباتي لأولئك الذين يحاولون اتباع نظام غذائي نباتي، كما أنها غنية بالألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء ، كما أنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.