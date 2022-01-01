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مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يختتم دورة إعداد المدربين بكلية الآداب

السبت، 01 يناير 2022 02:16 م
مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يختتم دورة إعداد المدربين بكلية الآداب دورة إعداد المدربين بكلية الآداب
سوهاج محمود مقبول

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إختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، دورته التدريبية بعنوان "إعداد المدربين بكلية الآداب" والتى شارك بها 16 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الدورة تأتي فى سياق تنفيذ خطة الكلية لتأهيل برامجها التعليمية للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد.

وأضاف "عبد الخالق"، أن  الجامعة تحرص على تنمية مهارات المتدربين بمختلف الكليات وتحفيزهم على الإبداع والعمل والإبتكار، ورفع الإنتاج والكفاءة في العمل والدراسة، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تساعد فى التخطيط العلمى السليم في ريادة المشروعات، كما تفتح أفاق جديدة أمام المتدربين بالعمل على التطوير ورفع اسم الجامعة عاليا، بالإضافة إلى توطيد مفاهيم الجودة بشكل أعمق.

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، أن الدورة إستمرت لمدة 3 أيام  بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم، وحاضر بها الدكتور عنبر محمود أحمد المدرب الدولى المعتمد، مضيفاً أن الدورة هدفت إلى إعداد جيل من المدربين، حيث تضمنت العديد من المحاور ومنها تقييم الاحتياجات التدريبية، التعرف على مهارات المدرب المحترف، وكيفية تصميم التدريب، ومهارات إدارة الجلسة التدريبية، وأساليب تقييم التدريب.


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