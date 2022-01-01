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مرسوم سلطاني يقضى بالتصديق على الميزانية العامة لعمان للسنة المالية 2022

السبت، 01 يناير 2022 09:18 ص
مرسوم سلطاني يقضى بالتصديق على الميزانية العامة لعمان للسنة المالية 2022 السلطان هيثم
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم السبت الأول من يناير لعام 2022، مرسوما سلطانيا يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وجاء في المرسوم التالي، المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير 2022م.

 


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