"مدينتي في 2021".. افتتاح مراكز تجارية وإطلاق أنشطة ثقافية واجتماعية متميزة وتنظيم بطولات دولية (فيديو)

حظى مشروع "مدينتي" خلال عام 2021، بالكثير من الاهتمام من مجموعة طلعت مصطفي، التي لم تدخر جهدا في توقيع شراكات جديدة أو ضخ استثمارات مباشرة لتنمية وتطوير كافة الخدمات بالمدينة، لتحقيق الرفاهية والسعادة والراحة لساكنيها.

وبلغت أعمال التطوير كافة أرجاء المدينة ما بين إضافة مشروعات تجارية حديثة تلبي تطلعات ورغبات السكان وتوفر تجربة تسوق ممتعة، وملاعب رياضية بمواصفات عالمية استضافت فيها عدداً من المسابقات الدولية، وصولا إلى استكمال التنمية لمراحل جديدة وتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية والفيلات الفخمة، وفقا لأحدث التصميمات والتقنيات الـذكية التي تتواكب مع شعار "مدينتي" كأول مدينة بمواصفات عالمية على أرض مصرية.

وفيما يلى نستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في مشروع "مدينتي" خلال العام الماضي، حيث شهدت المدنية استقبال عدد من العلامات التجارية الشهيرة بالمركز التجاري " أون آير مول"- أكبر مركز تجاري من نوعه في منطقة الشرق الأوسط- وذلك من خلال توقيع شراكات مع شركات إقليمية ومحلية متخصصة في إدارة التوكيلات والعلامات التجارية الرائدة في مجالات الموضة والبيع بالتجزئة والمطاعم الفاخرة، فضلا عن افتتاح منطقة " الفوود هول" والتي تضم أكثر من 30 مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية. كما شهد العام الماضي افتتاح منطقة " كرافت زوون"، علي مساحة 56 فدان جنوب شرق المدنية، و تضم أكثر من 600 محل تجاري تقدم الخدمات والأنشطة الحرفية والتراثية والأفكار الإبداعية.

وفي مجال الرياضة، شهد نادي مدينتي الرياضي افتتاح أحدث ملاعب رياضة "البادل"، وهي واحدة من الرياضات التنافسية الجماعية المثيرة والمناسبة لجميع الفئات العمرية، والتي تشهد انتشار متزايد في مصر والعالم. كما استقبل نادي " مدينتي" عدداً من البطولات والفعاليات الرياضية منها تنظيم بطولة مصر المفتوحة للجولف في نادي مدينتي للجولف، وهي أعرق وأقدم بطولة للجولف في مصر وأفريقيا.

كما تم افتتاح اكاديمية "عدلي" للشطرنج المعتمدة دوليا في نادي مدينتي للجولف، وتعد خطوة مهمة لنشر رياضة الشطرنج بين الأجيال الجديدة، تحت قيادة أحمد عدلي الحاصل علي لقب أستاذ دولي، وهو أول لاعب مصري وعربي يحصل علي بطولة الشباب عام 2007.

وشهدت مدينتي خلال 2021 عدداً من الفعاليات الكبيرة، منها تنظيم ماراثون للجري برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى. ولأول مرة في مدينة جديدة وخارج أروقة الهيئة العامة للكتاب، تم إقامة معرض "مدينتي الأول للكتاب؛ برعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة أكثر من 40 دار نشر، بما يتماشى مع خطط الدولة في نشر الثقافة بين ربوع الوطن، وحقق المعرض نتائج مبهرة وحظي بأقبال واسع من الحضور، في ظل ما قدمته مجموعة طلعت مصطفى القابضة من تسهيلات عديدة لخروج المعرض بشكل مثالي.

وفي ضوء اهتمام مجموعة طلعت مصطفي بملف التنمية المستدامة وتيسير تأدية الخدمات اليومية للمواطنين، افتتحت المجموعة المقر المطور الجديد لشركة مدينتي للطاقة في مبنى سنترال المدينة، وهو مكان مخصص لاستقبال طلبات سكان مدينتي للتعاقد على عدادات الكهرباء والمياه وتقديم خدمات شحن كروت الكهرباء، كما تم اتاحة خدمة سداد فواتير الغاز الطبيعي أون لاين من خلال تحميل تطبيق " بتروميتر" علي الهاتف المحمول.

وشهدت المدينة تطوير العديد من الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال المرافق من بينها تطوير الطريق الدائري لمنطقة الفيلات، والطريق الجنوبي للمدينة، لتحقيق سيولة مرورية أكبر في مختلف المناطق، وأيضا تطوير مخرات السيل لصرف مياه الأمطار ومياه الري.

أما عن أعمال الانشاءات، فقد تم تسليم أحدث مناطق العمارات، منها تسليم كافة مراحل B10 وافتتاح مسجد الرحمة بها، وتسليم مجموعتي 121 و125 في B12، مع قرب الانتهاء من تسليم كافة المراحل بمجموعتي 122 و 124 في B12. وفي منطقة الفيلات، تم الانتهاء من تسليم مناطق فيلات v20 ، وبدء التسليم في v23 . كما شهد عام 2021 بدء أعمال التأسيس لفندق فورسيزونز كايرو كابيتال – مدينتي.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، شهدت "مدينتي" تنظيم يوم خيري في نادي مدينتي للجولف لدعم مرضى سرطان الثدي بالتعاون مع مؤسسة بهية وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية والكشف المبكر لمرضي سرطان الثدي. كما تم تنظيم احتفالية أخري كبري لدعم ذوي الهمم في نادي مدينتي الرياضي بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم وضمن مبادرة "قد التحدي" التي أطلقتها مؤسسة رسالة للأعمال الخيرية. وضمن اهتمامها بدعم وتطوير الأنشطة التعليمية، استضافت " مدينتي" تدريب عملي لطلبة الجامعات وطلبة مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في أعمال التشطيبات المعمارية.

وتستعد "مدينتي" لاستقبال عاما جديدا تتطلع فيه لتقديم مزيدا من الخدمات والإنجازات التي تتواكب مع التطورات في شتي المجالات، ولتنقل دائما تجربة حياتية متميزة ومختلفة لا تتوافر سوي في مشروعات طلعت مصطفى.